Артем Резников вышел в полуфинал гран-при АСА

В рамках турнира АСА 140 прошёл 1/4 финала гран-при в легком весе, в котором казахстанский боец ММА Артем Резников в доминирующем стиле выиграл у экс-бойца UFC Дави Рамоса.

Артем забрал все пять раундов, переигрывая соперника, как в стойке, так и в партере.

В полуфинале Резников встретится с победителем другого четвертьфинала Али Багов – Рашид Магомедов.

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