Артем Резников после боя: «Я пришел доказать, что я – лучший»

Артем Резников начал свой путь в гран- при АСА с уверенной победы над Дави Рамос. После боя он прокомментировал свою победу:

«Спасибо всем, кто меня поддерживал, кто помогал в подготовке. Это не моя победа, это победа всего Казахстана. Что касается следующего боя, то и Рашид Магомедов, и Али Багов — это два топовых бойца, и для меня большая честь разделить с ними клетку. Я пришел сюда не просто так: я пришел сюда, чтобы доказать, что я — лучший. Я хочу это всем доказать!»

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