Александр Поветкин: «Если позволит здоровье, то я, может быть, еще и подерусь. Почему нет?»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Поветкин сообщил, что задумывается о возобновлении карьеры.

«Трудно что-то сказать по поводу возвращения. Пока я не знаю. Хотя об окончательном завершении карьеры я не объявляю. Посмотрю. В жизни все бывает.

Может быть, еще и соберусь. Хочется, если честно. Если позволит здоровье, то я, может быть, еще и подерусь. Почему нет?» – сказал Поветкин.

42-летний россиянин объявил об уходе из бокса в июне прошлого года после поражения от Диллиана Уайта.

Александр Поветкин: «Кто после Фьюри будет королем тяжелого веса? Надеюсь, Усик»

Поветкин про возвращение в бокс: «Я занимаюсь здоровьем. А потом посмотрим. Все может быть»