Фигередо хочет драться со Стерлингом: «Я уже вижу страх в его глазах»

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо заявил, что хочет получить титульный бой в легчайшем дивизионе против .

«Думаю, что мои достижения позволяют мне сразу получить титульный бой. Я хочу встретиться с чемпионом этой весовой категории и уже вижу страх в его глазах.

Я знаю, что Стерлинг не хочет драться со мной. Не сомневаюсь, что мы устроим отличный бой и я стану чемпионом двух дивизионов», – сказал бразилец.

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