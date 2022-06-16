Фигередо хочет драться со Стерлингом: «Я уже вижу страх в его глазах»

Теги легчайший вес наилегчайший вес UFC Дейвисон Фигередо Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо заявил, что хочет получить титульный бой в легчайшем дивизионе против Алджамейна Стерлинга.

«Думаю, что мои достижения позволяют мне сразу получить титульный бой. Я хочу встретиться с чемпионом этой весовой категории и уже вижу страх в его глазах.

Я знаю, что Стерлинг не хочет драться со мной. Не сомневаюсь, что мы устроим отличный бой и я стану чемпионом двух дивизионов», – сказал бразилец.

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