Тактаров рассказал, в каком качестве готов работать у Емельяненко в Союзе ММА: «Я мог быть ответственным за зарубежные функции, общение с иностранными федерациями»

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал назначение на пост главы Союза ММА России.

«Любые споры, перевыборы — отрицательно сказываются на ММА в целом. Если говорить про развитие, я за популяризацию ММА среди подростков. У каждого должна быть четкая функция, за которую он должен отвечать.

Я мог быть ответственным за зарубежные функции, общение с иностранными федерациями, Габдулин под пристальным финансовым надзором мог бы продолжать делать соревнования по стране, Федор мог бы готовить лучших бойцов для выступлений. И это было бы здорово.

Это привлекло бы больше количество людей. Никто бы ничего не потерял, а только бы выиграли. Нужно работать сообща и дружно. Это удовлетворило бы все желания участников: финансы, идеи и так далее», – считает Тактаров.

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