Федор Емельяненко: «Нужно почистить Союз ММА России от всяких проходимцев»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко прокомментировал назначение на должность президента Союза ММА России.

«Нужно почистить Союз ММА России от всяких проходимцев и безответственных людей.

Как долго это будет продолжаться, не знаю. Но мы почистим сейчас нашу организацию», – сказал Емельяненко.

В начале апреля Емельяненко объявил о выходе из организации из-за разногласий с руководством.

Емельяненко был избран президентом Союза ММА России 16 мая 2012 года, а в декабре 2016-го его переизбрали. Осенью 2018-го президентом стал Габдуллин, а Федор занял пост почетного президента и председателя Наблюдательного совета.

Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России. Он не выдвигал свою кандидатуру

«Это очень тяжело». Федор Емельяненко – о назначении на пост президента Союза ММА России