Иржи Прохазка: «Я недоволен своим выступлением. Клянусь, в следующем бою я буду другим»

Чемпион UFC в полутяжелом весе поделился впечатлениями от победы над на UFC 275.

«Чувствую себя немного уставшим. Мне пришлось отдать все 100%. Гловер — очень жесткий соперник, идти в такое давление, так держать удар в таком возрасте. Это впечатляет.

Я недоволен своим выступлением. Я показал ужасный бой — в некоторых моментах я просто выживал. Моя жизненная позиция — доминировать в бою, а не просто выживать. Хочу быть охотником.

Клянусь, в следующем бою я буду другим. Я должен драться эффективно. Вся эта кровь, жестокость — это некрасиво. Может быть для болельщиков красиво, вы любите зрелище. Но бойцы хотят драться чисто.

Самое главное, я знаю, где совершил ошибки. В подготовке, в жизни. Знаю, что нужно изменить», – сказал Прохазка.

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