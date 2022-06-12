Тейшейра побеждал по очкам у двоих судей перед пятым раундом боя с Прохазкой

Опубликованы судейские карточки поединка между и .

На UFC 275 в Сингапуре Прохазка победил удушающим приемом в пятом раунде и стал новым чемпионом в полутяжелом весе.

По итогам четырех раундов двое судей засчитали победу Тейшейре (39-37 и 38-37), а один рефери дал ничейный результат (38-38).

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