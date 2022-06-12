Гловер Тейшейра: «Выглядел ли я мешковато в бою с Прохазкой? Нет? Тогда я продолжу карьеру»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Иржи Прохазка UFC 275 Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра прокомментировал поражение от Иржи Прохазки на UFC 275.

«Его было тяжелее контролировать в партере, чем я думал. У него отличные навыки. Я отдал всего себя...

Как я всегда говорил: живи от меча, умри от меча. У меня была тяжелая весогонка, его удары в корпус замедлили меня, забрали бензин.

Что дальше? Выглядел ли я мешковато в 42 года? Нет? Тогда я продолжу карьеру», – сказал Тейшейра.

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