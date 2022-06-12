Петр Ян – Шевченко: «Валя, поздравляю с победой»

Бывший чемпион в легчайшем весе Петр Ян поздравил чемпионку наилегчайшего дивизиона Валентину Шевченко с успешной 7-й защитой пояса.

На UFC 275 Шевченко раздельным решением судей победила бразильянку Тайлу Сантос.

«Валя, поздравляю с победой», – написал Ян.

Для спортсменки из Киргизии эта победа стала 22-й в карьере при трех поражениях.

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