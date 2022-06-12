Шевченко о победе над Сантос: «Я оставила всю себя здесь, оставила сердце»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала победу над Тайлой Сантос на UFC 275.

«Господи, эта поездка в Сингапур была такой сложной, мы потратили 30 часов на дорогу. Всякий раз, когда заканчивается бой, ты бываешь недовольным чем-то, вот что и определяет чемпионов: они всегда недовольны собой.

Я оставила всю себя здесь, оставила сердце. Я ожидала, что она будет ощущаться тяжелее по весу, чем мои другие оппоненты, в ММА каждый килограмм играет роль.

Я ожидала, что будет много грэпплинга от нее, потому что она постоянно говорила об этом, но я и ожидала ударку.

Я хочу двигаться дальше, становиться лучше и продолжать биться. Неважно, где и с кем — в легчайшем или наилегчайшем весе. Я здесь, просто дайте мне соперниц», – сказала Шевченко.

Спортсменка из Киргизии победила Сантос раздельным решением судей и в 7-й раз защитила пояс.

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