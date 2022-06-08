Персидский Дагестанец: «Дацик – жирная свинья. Хочу, чтобы Емельяненко его побил и отправил туда, где свинина»

Боец ММА Мохаммед Хейбати, известный как Персидский Дагестанец, поделился ожиданиями от боя по правилам бокса между и .

«Дацик это жирная свинина. Вагаб Вагабов сказал, чем он занимался в тюрьме… Это шерсть вообще, хрень.

Жал ли ему руку? У меня нет времени вообще, чтобы с ним общаться. Со мной не просто так общаться. Да и кто он вообще?

Очень жду его боя с Александром Емельяненко. Надеюсь и хочу, чтобы Саша его побил и отправил его туда, где свинина. Я верю в это.

Почему нет? Если Саша оставит алкоголь, то он может…» – сказал Хейбати.

Бой Емельяненко и Дацика запланирован в сентябре на турнире .

Вагабов – о Дацике: «Он шерсть и рыжая коза, потому что чморил Перса»

Дацик показал подготовку к бою с Емельяненко: убирал навоз, гонялся за курами и вспахивал поля