Персидский Дагестанец: «Дацик – жирная свинья. Хочу, чтобы Емельяненко его побил и отправил туда, где свинина»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Вячеслав Дацик натив Мохаммед Хейбати Емельяненко - Дацик Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Боец ММА Мохаммед Хейбати, известный как Персидский Дагестанец, поделился ожиданиями от боя по правилам бокса между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.

«Дацик это жирная свинина. Вагаб Вагабов сказал, чем он занимался в тюрьме… Это шерсть вообще, хрень.

Жал ли ему руку? У меня нет времени вообще, чтобы с ним общаться. Со мной не просто так общаться. Да и кто он вообще?

Очень жду его боя с Александром Емельяненко. Надеюсь и хочу, чтобы Саша его побил и отправил его туда, где свинина. Я верю в это.

Почему нет? Если Саша оставит алкоголь, то он может…» – сказал Хейбати.

Бой Емельяненко и Дацика запланирован в сентябре на турнире Hardcore Boxing.

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