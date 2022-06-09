Президент Союза ММА России про поп-ММА: «Настаиваю на том, чтобы наш вид спорта был культурным и нес идеологию воспитания, мужества и патриотизма»

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, что не против проведения мероприятий в духе поп-ММА.

«Ведутся разговоры на тему, как мы отреагировали на поп-ММА. Название искажает репутацию вида спорта. Нельзя называть это поп-ММА.

Спортсмены, которые участвуют в этих мероприятиях, все равно набивают рекорд, проводят поединки, приближенные к поединкам по правилам ММА. У нас ранее были претензии, что они ведут себя нецензурно. Для нас важно, чтобы они учитывали цензуру.

На подобных мероприятиях спортсмены для привлечения внимания использовали не те приемы, оскорбляя друг друга. Это нарушает традиции всего российского спорта. Мы не призывали запретить такие соревнования, а просили включить жесткий фильтр именно в общении.

Их спортсмены могут принимать участие в наших турнирах. Продолжу настаивать на том, чтобы наш вид спорта был культурным и нес идеологию воспитания, мужества и патриотизма.

У нас было несколько встреч с разными представителями лиг. Кто-то нас услышал, а кто-то сказал, что не готовы, потому что за счет этого набирают просмотры, зарабатывают деньги.

Не хотелось бы, чтобы на их мероприятиях произошло что-то неподконтрольное. Ведь это отразится на нашем виде спорта.

Мы будем продолжать переговоры, будем сами инициировать эти встречи. Нам важен каждый спортсмен, который занимается ММА.

Как Федор Емельяненко реагирует на это явление? Федор всегда за порядок, за дисциплину. Он олицетворяет наш вид спорта, он лицо ММА не только в России, но и за ее пределами», – сказал Габдуллин.

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