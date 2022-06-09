Дэйна Уайт: «Чарльз Оливейра подерется в октябре или ноябре»

Президент UFC Дэйна Уайт назвал предположительную дату следующего поединка экс-чемпиона легкого дивизиона .

«Чарльз сказал, что он уже знает имя следующего соперника? Скажу так: он подерется в октябре или ноябре.

До 8-го октября у меня уже забиты все турниры», – сказал Уайт.

Напомним, Оливейра лишился пояса чемпиона из-за проваленного взвешивания перед боем с Джастином Гейджи. Бразилец одержал победу над американцем сабмишном в первом раунде на UFC 274.

Тони Фергюсон хочет драться с Оливейрой и Хабибом: «Это понравилось бы фанатам»

Порье – о проваленном взвешивании Оливейры: «Нам нужны электронные весы, которые показывают реальные цифры»