Кара-Франс про бой с Аскаровым: «Посмотрим, выстоит ли он»

Новозеландский боец UFC Кай Кара-Франс поделился ожиданиями от поединка с россиянином .

«Мне предстоит встреча с непростым соперником, но я этому только рад. Хочу, чтобы он попытался повалить меня. Хочу, чтобы пробовал удержать в партере.

И, как только я нейтрализую все его попытки, я встану на ноги и обрушу на него весь свой арсенал ударов. Посмотрим, выстоит ли он. Немногим подобное удается», – сказал Кара-Франс.

Бой Аскарова и Кара-Франса состоится в ночь с 26 на 27 марта в рамках UFC on ESPN 33.

UFC on ESPN 33: Блейдс против Докоса, Аскаров – Кара-Франс, Олейник – Латифи и другие бои

Взвешивание UFC on ESPN 33: Олейник тяжелее Латифи, Докос легче Блейдса