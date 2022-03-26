Кара-Франс про бой с Аскаровым: «Посмотрим, выстоит ли он»

Новозеландский боец UFC Кай Кара-Франс поделился ожиданиями от поединка с россиянином Аскаром Аскаровым.
«Мне предстоит встреча с непростым соперником, но я этому только рад. Хочу, чтобы он попытался повалить меня. Хочу, чтобы пробовал удержать в партере.
И, как только я нейтрализую все его попытки, я встану на ноги и обрушу на него весь свой арсенал ударов. Посмотрим, выстоит ли он. Немногим подобное удается», – сказал Кара-Франс.
Бой Аскарова и Кара-Франса состоится в ночь с 26 на 27 марта в рамках UFC on ESPN 33.
UFC on ESPN 33: Блейдс против Докоса, Аскаров – Кара-Франс, Олейник – Латифи и другие бои
Взвешивание UFC on ESPN 33: Олейник тяжелее Латифи, Докос легче Блейдса