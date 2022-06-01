Порье – о проваленном взвешивании Оливейры: «Нам нужны электронные весы, которые показывают реальные цифры»

Топовый легковес UFC Дастин Порье высказался в поддержку , лишенного титула чемпиона из-за проваленного взвешивания перед поединком с .

После этого поединка президент UFC Дэйна Уайт предположил, что весы были неисправны, после чего нанял для них охранника.

«Нам необходимо взвешиваться на электронных весах, чтобы не было никаких серых зон. Нельзя, чтобы человек регулировал весы, и пока они ищут баланс, говорил о перевесе в 200 граммов.

Нам нужны точные цифры. Электронные весы показывают на экране твой реальный вес. Мне не нравится, когда весы регулирует человек», – сказал Дастин.

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