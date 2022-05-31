Эдди Хирн про бой Джошуа – Усик: «Мы уже договорились о рабочей дате 23 июля»

Промоутер Эдди Хирн сообщил возможную дату реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе и Энтони Джошуа.

«Мы договорились о сделке по месту и рабочей дате 23 июля. Мы почти готовы объявить. Обе стороны согласились на сделку, обе стороны согласились на все. Мы завершаем последнюю часть работы с документами, все согласовано, так что будьте готовы.

23 июля — наша основная дата. Поединок может быть перенесен на август. Джошуа хочет дважды драться в этом году, так что задержка не может быть больше двух недель.

Думаю, раньше я отчетливо дал понять, где пройдет бой. Ждите официального объявление и все услышите», – сказал Хирн.

Первый поединок между Усиком и Джошуа в сентябре 2021-го закончился победой украинца единогласным решением судей.

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