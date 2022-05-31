Александр Емельяненко помещен в реабилитационный центр для лечения от алкогольной зависимости в Екатеринбурге

Российский тяжеловес оказался в одной из реабилитационных клиник Екатеринбурга, где будет лечиться от алкогольной зависимости.

Об этом сообщил менеджер бойца Никита Бурчак.

«Это профилированный центр для лечения от алкогольной зависимости. Все видели состояние Александра, и очевидно, что сейчас тренировки будут во вред – никто в таком состоянии не тренируется.

Поэтому, сейчас основная задача – вывести Александра из того состояния в нормальное, и только после этого начать плавные тренировки. Думаю, если все будет хорошо, тренироваться тоже будем в Екатеринбурге. Москва на Сашу плохо влияет.

Бои – это минимум ущерба, который он сам себе может нанести. Когда у него нет боев, тогда он в самой худшей форме. Когда у него есть бой, у него есть цель, есть режим, а когда нет боя, он и не тренируется.

Саше нужны бои, чтобы выходить из этого состояния, чтобы он не был в виде, в котором он периодически появляется. Только бои его стимулируют на адекватное здоровое состояние», – сказал Бурчак.

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