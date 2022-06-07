Енджейчик – о реванше с Чжан: «Я как талантливый хирург выберу нужные инструменты»

Бывшая чемпионка в минимальном весе высказалась о грядущем реванше с .

Напомним, что первый бой между представительницами Польши и Китая состоялся в марте 2020 года, тогда раздельным решением судей победила Чжан.

«Мне просто нужно давить на газ, агрессивно работать первым номером с первых секунд поединка. Времени на раскачку не будет, мне нужно будет навязать свой бой с первых секунд.

Мое выступление будет похоже на медицинскую процедуру. Я как талантливый хирург выберу нужные инструменты и использую их в правильные моменты», – сказала Енджейчик.

Енджейчик про реванш с Чжан: «Я одержу победу и буду драться за титул»

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