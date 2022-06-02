Евлоев про бой с Иге: «Мне нужно доказать всем, что я настоящий претендент на титульный бой»

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев поделился ожиданиями от боя с Дэном Иге.

«Мне нужно показать свою лучшую версию и доказать всем, что я настоящий претендент на титульный бой.

Надеюсь, что после боя с Иге, после победы, мне дадут еще одного хорошего соперника. Надеюсь на титульный выстрел.

Собираюсь финишировать Иге в первом раунде. Мне не нужно три раунда», – сказал Евлоев.

Бой Евлоева и Иге состоится 5 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе.

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