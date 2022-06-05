Бонусы UFC Fight Night 207: Алмейда против Тризано – лучший бой

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Fight Night 207, в главном событии которого прошел поединок в тяжелом весе между и .

По итогам вечера были определены обладатели бонусов в 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшее выступление.

Награду за лучший поединок турнира получили Лукас Алмейда и Майкл Тризано (победа первого техническим нокаутом в третьем раунде).

Бонусы за лучшее выступление вечера остались у Оди Осборна (нокаутировал Зарруха Адашева) и Карин Силвы (задушила Полиану Ботельо).

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