Бонусы UFC Fight Night 207: Алмейда против Тризано – лучший бой

Теги UFC Александр Волков Жаирзиньо Розенстрайк Заррух Адашев Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Fight Night 207, в главном событии которого прошел поединок в тяжелом весе между Александром Волковым и Жаирзиньо Розенстрайком.

По итогам вечера были определены обладатели бонусов в 50 тысяч долларов за лучший бой и лучшее выступление.

Награду за лучший поединок турнира получили Лукас Алмейда и Майкл Тризано (победа первого техническим нокаутом в третьем раунде).

Бонусы за лучшее выступление вечера остались у Оди Осборна (нокаутировал Зарруха Адашева) и Карин Силвы (задушила Полиану Ботельо).

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