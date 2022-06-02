Александр Волков: «Я до сих пор Драго. Хотя сейчас больше похож на Оби-Ван Кеноби»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал о своем псевдониме «Драго», с которым он выступает в ММА.
«Изначально этот никнейм появился, когда я впервые приехал в США 11-12 лет назад. Тогда люди сказали, что я выгляжу как Драго, а произносить Александр Волков — сложновато для американцев.
Мне дали это имя, и я до сих пор Драго. Хотя сейчас я больше похож на Оби-Ван Кеноби или кого-то такого», – сказал Волков.
5 июня на UFC Fight Night 207 Волков проведет бой с Жаирзиньо Розенстрайком.
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