Жаирзиньо Розенстрайк: «Не думаю, что Волков выдержит пять раундов со мной»

Теги MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Жаирзиньо Розенстрайк UFC Fight Night Волков - Розейнструйк Бокс/MMA/UFC

Суринамский тяжеловес UFC Жаирзиньо Розенстрайк поделился ожиданиями от боя с Александром Волковым.

«Не думаю, что бой пройдет все пять раундов. Я буду давить с самого начала, с первых секунд. Не думаю, что он сможет выдержать.

Я не против пяти раундов, потому что у меня сильное кардио, это не проблема.

Если надо будет провести пять раундов, я готов, но не думаю, что бой дойдет до судейского решения», – сказал Розенстрайк.

Бой Волкова и Розенстрайка состоится 5 июня на UFC Fight Night 207.

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