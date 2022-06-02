Александр Волков: «UFC не давал никаких рекомендаций российским бойцам»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков сообщил, что промоушен не вносил никакие ограничения российским бойцам в связи с ситуацией в мире.
«UFC никаких рекомендаций не давал. Единственное, они сейчас предупреждают всех бойцов, что с флагом выходить нельзя. Но я и до этого поединка не выносил флаг, поэтому на меня это никак не повлияло.
Так что особо никаких дополнительных рекомендаций [к российским бойцам] нет», – сказал Волков.
5 июня на UFC Fight Night 207 Волков проведет бой с Жаирзиньо Розенстрайком.
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