Александр Волков: «UFC не давал никаких рекомендаций российским бойцам»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Жаирзиньо Розенстрайк UFC Fight Night Волков - Розейнструйк Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Александр Волков сообщил, что промоушен не вносил никакие ограничения российским бойцам в связи с ситуацией в мире.

«UFC никаких рекомендаций не давал. Единственное, они сейчас предупреждают всех бойцов, что с флагом выходить нельзя. Но я и до этого поединка не выносил флаг, поэтому на меня это никак не повлияло.

Так что особо никаких дополнительных рекомендаций [к российским бойцам] нет», – сказал Волков.

5 июня на UFC Fight Night 207 Волков проведет бой с Жаирзиньо Розенстрайком.

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