Волков – о плане на бой с Розенструйком: «Попытаюсь финишировать его»

Российский рейтинговый тяжеловес UFC Александр Волков, которому в ночь на 5 июня предстоит поединок против Жаирзиньо Розенструйка, поделился ожиданиями от боя.

«Для меня важно, что UFC снова дал мне эту возможность – выступить в главном событии вечера. Я очень этому рад.

Я очень быстро начал свой тренировочный лагерь и готовился к этому поединку около месяца. Я рад драться и находиться здесь. Мне это нравится.

Я знаю, что – ударник, он хорош в стойке. Но мне кажется, что я лучше, техничнее, поэтому я попытаюсь финишировать его», – сказал россиянин.

Тренер Волкова: «В подготовке к бою с Розенструйком Александр более чем вышел из зоны комфорта»

Команде Волкова не дали визы в США. Секундировать россиянина в бою с Розенструйком будет друг президента UFC