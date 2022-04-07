Пауло Коста назвал Витора Белфорта своим биологическим отцом

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста сообщил, что экс-чемпион полутяжелого веса Витор Белфорт является его биологическим отцом.

Ранее Косту на бой вызвал Люк Рокхолд, заявив, что «стероиды Пауло больше не работают».

«После всего дерьма, что наговорил Люк Рокхолд, я раскрою небольшой секрет. Витор — мой папа, и это случилось, когда моя молодая и сексуальная мама закрутила с ним роман в Рио-де-Жанейро. Теперь все это знают.

Вот почему, когда он привел меня в UFC, работники организации называли меня «Малышом Витором», – написал Коста.

На момент рождения Косты Белфорту было 14 лет.

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