Генри Сехудо о бое Головкин – Канело: «Головкин затаил обиду»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от финальной части трилогии между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом, пишет Sports.kz.

Казахстанско-мексиканское противостояние запланировано на 17 сентября. Место проведения станет известно позднее.

«Думаю, Головкин затаил обиду на «Канело» за то поражение. Теперь он увидел, что сделал с «Канело» Бивол, и это навело его на нужный геймплан. В этом поединке GGG будет намного более оборонительным и по-настоящему избирательным в своих ударах. Исход этого боя под вопросом. Конечно, я за «Канело» и хочу, чтобы он победил. Но я бы не стал списывать со счетов Головкина», – сказал Сехудо.

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Предпоследняя строчка вместо борьбы за плей-офф – это печально, но ожидаемо: 5 причин неудач Казахстана на ЧМ

«Многие говорят, что это не женский вид спорта, но мир меняется». Сора Рахмонова о брате, спаррингах с мужчинами, бабушке-борце и женском ММА в Казахстане