Стерлинг хочет перейти в полулегкий вес, чтобы Двалишвили дрался за титул в легчайшем: «Он должен войти в историю Грузии»

Чемпион UFC в легчайшем весе планирует подняться в полулегкий дивизион. Об этом американец сообщил в соцсетях.

Так он планирует открыть дорогу к титулу партнеру по команде , который находится в топе легчайшего веса.

«После следующей победы Мераба мне, вероятно, придется подняться, чтобы дать ему шанс, который он заслужил, чтобы войти в историю Грузии и выиграть титул чемпиона мира. Мы разберемся с этим», – написал Стерлинг.

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