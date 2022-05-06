Петр Ян о конфликте с Двалишвили: «Я подошел к нему практически без камер, он сказал: «У тебя скоро бой, сосредоточься на нем»

Российский боец UFC Петр Ян рассказал о конфликте с , который произошел накануне реванша Яна против Алджамейна Стерлинга.

«Видел, что выкладывает Мераб. Прекрасно понимаю, для чего это делается. У него же совсем недавно спросили: «Хочешь драться с Петром Яном?» Он сказал, что сейчас хочет другой поединок. Болтать можно многое.

Я подошел к нему практически без камер, он сказал: «У тебя скоро бой, сосредоточься на нем». Через два часа встречаю его на арене, где камеры, он выбегает с криками: «Держите меня». Грубо говоря. А два часа назад был совсем другим. Я понимаю, какую картину они гонят.

Для меня интересен любой. Если дадут этот поединок, я подерусь. Сейчас в приоритете бой с представителем топ-5. Если, например, через бой он будет ближе в рейтингах, мы, конечно, подеремся», – сказал Ян.

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей на UFC 273.

Петр Ян: «Не воспринимаю Стерлинга как чемпиона»