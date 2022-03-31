С Чейла Соннена снято обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений

Суд снял с бывшего бойца UFC Чейла Соннена обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений.

Бойцу было предъявлено 11 обвинений в связи с инцидентом, произошедшем 18 декабря в отеле в Лас-Вегасе. Тогда Соннен избил шестерых человек, в том числе женщину.

После внесения поправок 44-летнему спортсмену предъявлено десять обвинений в мелких правонарушениях.

Соннен должен явиться в суд 27 апреля.

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