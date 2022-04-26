Саид Нурмагомедов 10 июля подерется с Дагласом Сильвой де Андраде

Стало известно имя следующего соперника российского бойца легчайшего веса UFC Саида Нурмагомедова.

10 июля на турнире UFC Fight Night Нурмагомедов подерется с бразильцем Дагласом Сильвой де Андраде.

В последнем поединке Нурмагомедов победил Коди Стаманна, задушив американца в первом раунде. Де Андраде в феврале засамбитил казахстанца Сергея Морозова.

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