Саид Нурмагомедов 10 июля подерется с Дагласом Сильвой де Андраде

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Саид Нурмагомедов UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Стало известно имя следующего соперника российского бойца легчайшего веса UFC Саида Нурмагомедова.

10 июля на турнире UFC Fight Night Нурмагомедов подерется с бразильцем Дагласом Сильвой де Андраде.

В последнем поединке Нурмагомедов победил Коди Стаманна, задушив американца в первом раунде. Де Андраде в феврале засамбитил казахстанца Сергея Морозова.

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