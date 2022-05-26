Вердум хочет стать чемпионом мира по боксу: «Я был чемпионом в джиу-джитсу и UFC, но у меня нет боксерского пояса»

Бывший чемпион в тяжелом весе Фабрисио Вердум заявил, что остаток спортивной карьеры проведет на боксерском ринге.

«Когда я решил стать чемпионом по джиу-джитсу, то сделал это. Потом у меня была цель завоевать чемпионский пояс UFC, и я добился ее.

Но у меня нет чемпионского титула по боксу. Я был чемпионом во всех видах спорта, в которых участвовал, кроме бокса.

Поэтому я хочу посвятить себя боксу на все 100%. Я хочу повесить еще один пояс на свою стену», – сказал бразилец.

Фабрисио Вердум про завершение карьеры: «Если будет вариант с боксерским поединком, я приму его»

Федор – о следующем сопернике: «Через несколько дней буду говорить с Bellator. Интересно выступить против Вердума»