Вердум хочет стать чемпионом мира по боксу: «Я был чемпионом в джиу-джитсу и UFC, но у меня нет боксерского пояса»

Теги UFC Фабрисио Вердум тяжелый вес (MMA) бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум заявил, что остаток спортивной карьеры проведет на боксерском ринге.

«Когда я решил стать чемпионом по джиу-джитсу, то сделал это. Потом у меня была цель завоевать чемпионский пояс UFC, и я добился ее.

Но у меня нет чемпионского титула по боксу. Я был чемпионом во всех видах спорта, в которых участвовал, кроме бокса.

Поэтому я хочу посвятить себя боксу на все 100%. Я хочу повесить еще один пояс на свою стену», – сказал бразилец.

Фабрисио Вердум про завершение карьеры: «Если будет вариант с боксерским поединком, я приму его»

Федор – о следующем сопернике: «Через несколько дней буду говорить с Bellator. Интересно выступить против Вердума»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные