Фабрисио Вердум про завершение карьеры: «Если будет вариант с боксерским поединком, я приму его»

Ветеран ММА Фабрисио Вердум рассказал, когда намерен завершить карьеру.

«Немного сложно говорить об этом после 24 лет боев. Даже моя жена говорит, что мне пора на пенсию и с меня хватит. Я пока не готов произносить это вслух.

Думаю, что мне трудно вернуться в ММА, потому что это требует больше самоотдачи, двух-трех лет непрерывной подготовки в США, а я живу в Бразилии уже год и три месяца.

Если будет вариант с боксерским поединком, то я, скорее всего, приму его. Подводя итог: бокс — да, ММА — нет.

Должно быть невероятное предложение, чтобы заставить меня прекратить заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас», – сказал Вердум.

В последний раз 44-летний бразилец дрался в мае 2021-го на турнире PFL против Хенана Феррейры. Поражение Вердума было отменено после того, как он подал апелляцию в Атлетическую комиссию штата Нью-Джерси.

Федор – о следующем сопернике: «Через несколько дней буду говорить с Bellator. Интересно выступить против Вердума»

Фабрисио Вердум: «Федор никогда не был лучшим в истории, потому что я его уничтожил. Готов ехать в Россию для реванша»