Эдди Хирн про бой Канело – Головкин: «Ребята сделают все возможное ради своей победы»

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от третьего поединка между абсолютным чемпионов в суперсреднем весе Саулем Альваресом и боксером из Казахстана Геннадием Головкиным.

«Головкина иногда критикую за бой с Ретой Муратой, но он жестко избил парня. Думаю, что Канело будет озлобленным после поражения в последнем поединке, к тому же он испытывает личную неприязнь к Геннадию, точно так же, как и Головкин к нему.

Так что ребята сделают все возможное ради своей победы. Думаю, что переход в суперсредний вес поможет Головкину. В Японии, во время боя с Муратой, он выглядел немного истощенным. Ему будет лучше в этой весовой категории.

Это будет жесткий бой, и у меня нет сомнений, что он продлится все 12 раундов», – считает Хирн.

Третий бой Головкина и Канело состоится 17 сентября.

Третий бой Канело и Головкина состоится 17 сентября (Matchroom Boxing)

Канело про бой с Головкиным: «Пришло время закончить то, что начали»