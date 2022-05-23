Холли Холм – о поражении Виейре: «Думала, что победила в бою. Я отдала ей второй раунд, но забрала остальные»

Топовая представительница легчайшего веса UFC Холли Холм прокомментировала исход поединка против Кетлин Виейры.

Напомним, что бывшая чемпионка уступила раздельным судейским решением.

«Я думала, что победила в этом бою. Я отдала ей второй раунд и чувствовала, что выиграла остальные.

Я всегда ощущаю, что могу сделать больше, выступить идеальнее, но я считала, что выиграла этот поединок. Я не думаю, что здесь были вопросы», – сказала Холм.

Виейра победила Холм раздельным решением в главном событии UFC Fight Night 206

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