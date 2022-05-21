UFC Fight Night 206: Холм против Виейры, Понзиниббио – Перейра и другие бои

В ночь с 21 на 22 мая в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 206.

В главном событии вечера подерутся бывшая чемпионка легчайшего дивизиона (14-5) и бразильянка Кетлин Виейра (12-2).

В со-главном поединке встретятся полусредневесы Сантьяго Понзиниббио (28-5) и Мишель Перейра (27-11).

Другие бои:

Чиди Нжокуани (21-7) — Душко Тодорович (11-2);

Эрик Андерс 914-6) — Юн Енг Парк (13-5);

Полиана Виана (12-4) — Табата Риччи (6-1).

Главный кард UFC Fight Night 206 покажет «Матч ТВ» в 02:00 по московскому времени.

Взвешивание UFC Fight Night 206: Холм легче Виейры, Понзиниббио тяжелее Перейры