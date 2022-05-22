Виейра победила Холм раздельным решением в главном событии UFC Fight Night 206

В Лас-Вегасе (Невада) состоялся турнир UFC Fight Night 206, главным событием которого стал поединок в женском легчайшем весе между и Кетлин Виейрой.

Победу раздельным решением судей одержала бразильянка (47-48, 48-47, 48-47).

Для Холм это первое поражение после двух побед подряд. В общей сложности американка проиграла шесть поединков на профессиональном уровне.

Виейра одержала вторую победу подряд, последний раз она проигрывала в феврале 2021-го, уступив Яне Куницкой.

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