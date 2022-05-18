Чендлер поддержал решение UFC лишить Оливейру титула: «Я не бью лежачего, но он был обязан сделать вес»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер высказался о лишении Чарльза Оливейры чемпионского титула за проваленное взвешивание перед поединком с Джастином Гейджи.

«Я буду твердо стоять на том, что UFC сделал правильно. Уложиться в лимит – это базовая вещь для нас, ты не можешь этого не сделать. Ты обязан сделать вес.

Послушайте, я никогда не бью лежачего. Ну, Оливейра на самом деле не лежачий, потому что он победил в этом поединке.

Безусловно, он все еще чемпион, но в жизни твои действия влекут за собой последствия. Его действие – это проваленное взвешивание», – считает американец.

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