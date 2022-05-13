Чендлер раскритиковал Оливейру за проваленный вес: «Сгонка начинается не за день до боя, а за 12 недель»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер высказался о проваленном взвешивании , из-за которого он лишился титула чемпиона, несмотря на победу над .

«У вас есть контракт, и вы должны следовать этому контракту и указанному в нем весу. Я уже 30 раз взвешивался в смешанных единоборствах, а до этого 100 с лишним раз в борьбе, я никогда не проваливал вес.

Сгонка веса начинается задолго до того последнего утра. Сгонка начинается задолго до последней недели перед боем. Сгонка веса начинается за 10 недель, за 12 недель до боя, когда вы постоянно следите за питанием, последовательно контролируете свои добавки, работу в зале, кардио, дополнительные аспекты, которым вам нужно учитывать», – сказал американец.

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