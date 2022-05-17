Майкл Чендлер: «В Bellator нет лучших бойцов в мире. UFC – ведущая организация»

Бывший чемпион Bellator в легком весе высказался относительно своей карьеры в промоушене.

«В Bellator я не мог в полной мере претендовать на роль лучшего бойца в мире, поэтому не хотел демонстрировать весь набор навыков.

Сложно говорить, потому что я никогда не высказывался в негативном ключе о Bellator или других организациях, где выступал. Мне нравится Bellator, нравится , нравится то, как я поднялся в этом промоушене.

Но очень сложно говорить о том, чтобы стать лучшим бойцом, если не дерешься с лучшими бойцами. Извините, но в Bellator нет лучших бойцов в мире. Есть исключение, но в остальном это чистая правда.

Я переписываюсь с Кокером, мы с ним общаемся, и я очень благодарен ему за свою карьеру в промоушене, но очень трудно говорить людям, что я самый зрелищный в мире, если я не дерусь в главной организации. Это признают все, кроме хейтеров или тех, кто не разбирается в этом спорте.

UFC — ведущая организация, и бойцы — лучшие бойцы на планете», – сказал Чендлер.

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