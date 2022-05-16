Дацик про бой с Емельяненко: «Пойдет лютый размен и поединок закончится в первом-втором раунде»

Боец MMA Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от боя с Александром Емельяненко, который состоится в сентябре в рамках .

«Наконец-то, этот бой состоится. Саша — молодец, за свои слова отвечает: вышел, подписал контракт на бой, готов побить меня. Надеюсь, он хорошо подготовится к этому бою, потому что ему придется нелегко.

Надеюсь, он выйдет в хорошей форме, чтобы это не выглядело избиением в одну калитку. Надеюсь, он составит конкурентный бой. Я буду к этому поединку готовиться.

Это противостояние имеет личный характер. Оно имеет мало отношения к спорту. Потому оно, наверное, и такое громкое. Оно выползло десятки лет назад в народный эпос.

Реальный бой покажет, что лучше: техника бокса или техника колхозного бокса из деревни. Саша тоже ударник, насколько я помню, все свои бои в борьбе в последний раз он проиграл. Его стезя это бокс. Главное, не нарушать правила.

С учетом накала агрессии с обоих сторон, думаю, пойдет лютый размен и этот бой закончится в первом-втором раунде», – сказал Дацик.

Емельяненко все-таки подерется с Дациком. Конфликт длится больше 10 лет – бойцы долго решали, кто из них сидел в «петушатнике»

Александр Емельяненко – Максу Топору: «Хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь»