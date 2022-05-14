Александр Емельяненко – Максу Топору: «Хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь»

Теги Александр Емельяненко Поп ММА Макс "Топор" Щербаков Бокс/MMA/UFC

Известный российский представитель ММА Александр Емельяненко обратился к бойцу Максиму Щербакову по прозвищу «Топор».

«Топор, ты хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь. Слов поменьше – больше дела.

Если хочешь подраться, подерись сначала с моим менеджером Никитой [Бурчаком]. Он тебе надает подзатыльников», – сказал Емельяненко-младший.

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