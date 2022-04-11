Дацик про бой с Емельяненко: «Заставлю Сашу ответить за его слова и постараюсь красиво уложить»

Российский боец рассказал про организацию боя с .

«Саша дал добро на проведение боя. Есть предложения от Федерации бокса и от Hardcore по поводу организации. Сейчас менеджеры решают.

Давно пора закрыть наше противостояние. Уже мемы в интернете по поводу этого боя. В разряд мифических попал этот поединок, с 2010 года все его ждут.

Заставлю Сашу ответить за его слова. Постараюсь его хорошо, красиво... Но и самое главное, без нарушений правил, чтобы меня не дисквалифицировали, а ему победу нокаутом отдали. Постараюсь красиво уложить его по правилам», – сказал Дацик.

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