Сын Эвандера Холифилда проиграл нокаутом во втором раунде

В рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе очередной поединок провел сын бывшего абсолютного чемпиона мира – Эван Холифилд.

Он встретился с Джармейном Макдональдом и проиграл нокаутом уже в первом раунде, потерпев первое поражение в профессиональной карьере. Теперь его рекорд 9-1, а у Макдональда – 7-5.

Jurmain McDonald has STOPPED Evan Holyfield in ROUND ONE! UPSET!!! #TrillerVerz5 @TrillerFight pic.twitter.com/eAqvYOnam3