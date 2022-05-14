Менеджер Усика считает, что Александр сбавил в весе после 24 февраля: «Мы все похудели, потому что были в стрессе»

Александр Красюк, менеджер , заявил, что его подопечный потерял в весе за то время, пока на территории Украины проходит спецоперация России.

«У большинства из нас был такой же эффект. Мы сильно похудели. Мы были в стрессе. Это нормально для первого периода. Но ведь человеческая психология очень сложная.

Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым препятствиям, новым обстоятельствам и новой среде. А потом привыкаешь к этому и больше не напрягаешься. Вот что случилось.

Усик немного похудел, как и все мы, но я не думаю, что это повлияет на его физическую форму. Набор формы происходит через тяжелую работу в тренировочном лагере.

Он начался в начале апреля, так что у него все хорошо. Слава богу, сейчас он чувствует себя прекрасно. Он чувствует мотивацию», – сказал Красюк.

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