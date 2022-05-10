Усик занял первое место в рейтинге P4P по версии DAZN. Бивол – 6-й, за ним Фьюри

DAZN обновил рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий.

Первое место в списке стримингового сервиса занял , который ранее располагался на второй строчке. За ним идет Теренс Кроуфорд, а на третьей позиции – бывший лидер рейтинга Сауль Альварес.

При этом Дмитрий Бивол, который победил на прошлых выходных, занял шестое место. Вслед за ним идет Тайсон Фьюри.

Полностью топ-10 по версии выглядит следующим образом:

1) Александр Усик

2) Теренс Кроуфорд

3) Сауль Альварес

4) Наоя Инуэ

5) Эррол Спенс

6)

7)

8) Джордж Камбосос

9) Стивен Фултон

10) Шакур Стивенсон

Вы все рады за Бивола, но много ли о нем знаете? Он познакомился с женой в 16, владеет английским и не боится звездных соперников