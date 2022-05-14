UFC Vegas 54: Блахович против Ракича, Куцелаба против Спэнна

В Лас-Вегасе (Невада) состоялась церемония взвешивания участников UFC Vegas 54, в главном событии которого пройдет бой в полутяжелом весе между Яном Блаховичем (28-9) и (14-2).

В со-главном событии состоится поединок в полутяжелом весе между Райаном Спэнном (19-7) и (16-6-1).

Другие бои мейн-карда:

Дэйви Грант (14-6) — Луи Смолка (16-8) в легчайшем весе;

(18-4) — Аманда Рибас (10-2) в женском наилегчайшем весе;

Фрэнк Камачо (20-10) — Мануэль Торрес (6-2) в легком весе;

Джейк Хэдли (12-2) — Аллан Насименто (18-6) в наилегчайшем весе.

Турнир пройдет в ночь на 14 мая, начало главных боев в 05:00 по московскому времени (покажет «Матч ТВ»). Трансляция предварительного карда состоится на канале «Матч! Боец» с 02:30 по московскому времени.

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