Ян Блахович – о причине переноса боя с Ракичем: «В зале я ощутил резкую боль, левая сторона тела была парализована»

Польский полутяжеловес и бывший чемпион UFC Ян Блахович рассказал, почему запросил перенос поединка против .

Бой, который мог пройти еще в марте, возглавит турнир UFC Fight Night в ночь на 15 мая. По словам Блаховича, дело в серьезной травме, которая едва не парализовала спортсмена.

«Я проснулся в понедельник и почувствовал боль в области шеи. Сперва я подумал, что просто неудачно лег на кровать, однако после пары упражнений и удара по защите, меня пронзила боль.

В зале я ощутил резкую боль, левая сторона тела была парализована. Мне сделали МРТ, которое показало, что один из шейных дисков давит на нерв.

Я не чувствовал левую руку. Тогда я понял, что все серьезно. Ты не понимаешь, что происходит. Ты не можешь пошевелить рукой. Это было новое, но пугающее чувство», – признался боец.

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