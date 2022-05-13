Взвешивание UFC Vegas 54: Блахович тяжелее Ракича, Куцелаба легче Спэнна

В Лас-Вегасе (Невада) состоялась церемония взвешивания участников UFC Vegas 54, в главном событии которого пройдет бой в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Александром Ракичем.

Результаты взвешивания мейн-карда:

Ян Блахович (93,2 кг) против (93 кг) в полутяжелом весе;

Райан Спанн (93,4 кг) — Ион Кутелаба (93 кг) в полутяжелом весе;

Дэйви Грант (61,5 кг) — Луи Смолка (61,7 кг) в легчайшем весе;

(57 кг) — Аманда Рибас (57 кг) в женском наилегчайшем весе;

Фрэнк Камачо (70,3 кг) — Мануэль Торрес (70,5 кг) в легком весе;

Джейк Хэдли (57 кг) — Аллан Насименто (57 кг) в наилегчайшем весе.

Турнир пройдет в ночь на 14 мая, начало главных боев в 05:00 по московскому времени.

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