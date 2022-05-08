Менеджер Бивола: «Мы прописали условия, которые дают нам хорошие условия в реванше с Канело»

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера , рассказал о дальнейших планах непобежденного чемпиона WBA в полутяжелом весе.

По словам представителя боксера, при переговорах со стороной Канело россияне не настаивали на большом гонораре, но при этом прописали такие условия, согласуя возможный реванш.

«Мы не пошли на то, чтобы заработать чуть-чуть больше именно в этом поединке… Мы знали и верили, что Дмитрий победит.

Мы прописали условия, которые дают нам хорошие преимущества при проведении реванша», – сказал Корнилов.

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